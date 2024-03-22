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Федора (Феодосия) Григорьева

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

02.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Григорий Федосов

Мать: Евдокия Алексеева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1853

Муж: Георгий Нестеров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1856

Сын: Борис Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1860

Дочь: Дария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1864

Дочь: София Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Рождение ребёнка
30.06.1875

Дочь: Марфа Егорова

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Смерть
02.02.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище
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