Федора (Феодосия) Григорьева
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти02.02.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Григорий Федосов
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
28.10.1853
Муж: Георгий Нестеров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1856
Сын: Борис Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
12.03.1860
Дочь: Дария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
05.09.1864
Дочь: София Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
30.06.1875
Дочь: Марфа Егорова
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Смерть
02.02.1913
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище