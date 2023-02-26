Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кодрат Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федосов
Рождение ребёнка
09.08.1833
Сын: Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федосов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Федора (Феодосия) Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федосов
Рождение ребёнка
До 1847
Дочь: Ульяния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федосов
Смерть
Неизвестно