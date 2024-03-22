Григорий Федосов
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кодрат Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
09.08.1833
Сын: Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Федора (Феодосия) Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
До 1847
Дочь: Ульяния Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно