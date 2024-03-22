Григорий Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Федосов

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кодрат Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1833

Сын: Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Федора (Феодосия) Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1847

Дочь: Ульяния Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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