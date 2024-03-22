Кодрат Григорьев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти04.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Григорий Федосов
Мать: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
27.02.1852
Дочь: Евдокия Кодратова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1856
Сын: Никита Кодратов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Пётр Кодратов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Варвара Кодратова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Фёкла Кодратова
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тимофей Кодратов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1875
Сын: Фёдор Кодратов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Смерть
04.03.1901