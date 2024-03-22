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Кодрат Григорьев

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

04.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Григорий Федосов

Мать: Евдокия Алексеева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1852

Дочь: Евдокия Кодратова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1856

Сын: Никита Кодратов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Пётр Кодратов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Варвара Кодратова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Фёкла Кодратова

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Тимофей Кодратов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1875

Сын: Фёдор Кодратов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.03.1901
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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