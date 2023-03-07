Варвара Кодратова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кодрат Григорьев
Мать: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Бракосочетание
20.01.1880
Муж: Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1881
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
28.12.1884
Дочь: Анисия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1887
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1890
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
10.08.1893
Сын: Максим Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно