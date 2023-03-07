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Варвара Кодратова

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кодрат Григорьев

Мать: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1880

Муж: Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1881

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1884

Дочь: Анисия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1890

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Максим Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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