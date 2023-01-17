Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Мать ребёнка: Варвара Кодратова
Бракосочетание
20.01.1880
Жена: Варвара Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1881
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Варвара Кодратова
Рождение ребёнка
28.12.1884
Дочь: Анисия Петрова
Мать ребёнка: Варвара Кодратова
Рождение ребёнка
10.07.1887
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Варвара Кодратова
Рождение ребёнка
01.01.1890
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Варвара Кодратова
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Илья Петров
Мать ребёнка: Варвара Кодратова
Рождение ребёнка
10.08.1893
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: Варвара Кодратова
Смерть
Неизвестно