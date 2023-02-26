Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1852
Дочь: Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Григорьев
Рождение ребёнка
23.05.1856
Сын: Никита Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Григорьев
Рождение ребёнка
04.06.1859
Сын: Пётр Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Григорьев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Варвара Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Григорьев
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Фёкла Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Григорьев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тимофей Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Григорьев
Рождение ребёнка
03.06.1875
Сын: Фёдор Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Григорьев
Смерть
Неизвестно