Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1852

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Григорьев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1856

Сын: Никита Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Григорьев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1859

Сын: Пётр Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Григорьев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Варвара Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Григорьев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Фёкла Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Григорьев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Тимофей Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Григорьев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1875

Сын: Фёдор Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Григорьев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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