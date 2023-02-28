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Фёдор Кодратов

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1875

Отец: Кодрат Григорьев

Мать: Ефимия Иванова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Параскева Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Саввина

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Саввина

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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