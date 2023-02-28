Фёдор Кодратов
Место рождения
Дата рождения03.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1875
Отец: Кодрат Григорьев
Мать: Ефимия Иванова
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: Параскева Саввина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1894
Сын: Георгий Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Саввина
Рождение ребёнка
04.01.1896
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Саввина
Смерть
Неизвестно