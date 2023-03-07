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София Георгиева

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1864

Отец: Георгий Нестеров

Мать: Федора (Феодосия) Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Федот Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Михаил Федотов

Отец ребёнка: Федот Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Фёдор Федотов

Отец ребёнка: Федот Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1897

Сын: Афанасий Федотов

Отец ребёнка: Федот Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: Ольга Федотова

Отец ребёнка: Федот Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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