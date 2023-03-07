София Георгиева
Место рождения
Дата рождения05.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1864
Отец: Георгий Нестеров
Бракосочетание
24.01.1888
Муж: Федот Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Михаил Федотов
Отец ребёнка: Федот Филимонов
Рождение ребёнка
16.02.1896
Сын: Фёдор Федотов
Отец ребёнка: Федот Филимонов
Рождение ребёнка
19.10.1897
Сын: Афанасий Федотов
Отец ребёнка: Федот Филимонов
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: Ольга Федотова
Отец ребёнка: Федот Филимонов
Смерть
Неизвестно