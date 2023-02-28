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Фома Семёнов

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.10.1802

Дата смерти

03.05.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1802

Отец: Семён Стефанов

Мать: Мария Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1825

Жена: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Фомина

Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Рождение ребёнка
20.11.1831

Сын: Филимон Фомин

Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1834

Сын: Тимофей Фомин

Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1837

Дочь: Пелагея Фомина

Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.05.1839
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1839

Дочь: Феодосия Фомина

Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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