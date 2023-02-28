Фома Семёнов
Место рождения
Дата рождения06.10.1802
Дата смерти03.05.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1802
Отец: Семён Стефанов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
12.11.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Фомина
Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)
Рождение ребёнка
20.11.1831
Сын: Филимон Фомин
Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)
Рождение ребёнка
09.06.1834
Сын: Тимофей Фомин
Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)
Рождение ребёнка
26.04.1837
Дочь: Пелагея Фомина
Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)
Смерть
03.05.1839
Рождение ребёнка
28.05.1839
Дочь: Феодосия Фомина
Мать ребёнка: Параскева (Наталия) (Еремеева)