Пелагея Фомина
Место рождения
Дата рождения26.04.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1837
Отец: Фома Семёнов
Бракосочетание
06.02.1857
Муж: Павел Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1858
Дочь: Мелания Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Холмы
Рождение ребёнка
11.02.1861
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно