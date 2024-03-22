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Пелагея Фомина

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1837

Отец: Фома Семёнов

Мать: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1857

Муж: Павел Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1858

Дочь: Мелания Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Холмы
Рождение ребёнка
11.02.1861

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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