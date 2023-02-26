Параскева (Наталия) (Еремеева)
Место рожденияд.Бабково Белорусской губернии
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1825
Муж: Фома Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Фомина
Отец ребёнка: Фома Семёнов
Рождение ребёнка
20.11.1831
Сын: Филимон Фомин
Отец ребёнка: Фома Семёнов
Рождение ребёнка
09.06.1834
Сын: Тимофей Фомин
Отец ребёнка: Фома Семёнов
Рождение ребёнка
26.04.1837
Дочь: Пелагея Фомина
Отец ребёнка: Фома Семёнов
Рождение ребёнка
28.05.1839
Дочь: Феодосия Фомина
Отец ребёнка: Фома Семёнов
Смерть
Неизвестно