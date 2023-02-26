Параскева (Наталия) (Еремеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (Наталия) (Еремеева)

Место рождения

д.Бабково Белорусской губернии

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бабково Белорусской губернии
Бракосочетание
12.11.1825

Муж: Фома Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Фомина

Отец ребёнка: Фома Семёнов

Рождение ребёнка
20.11.1831

Сын: Филимон Фомин

Отец ребёнка: Фома Семёнов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1834

Сын: Тимофей Фомин

Отец ребёнка: Фома Семёнов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1837

Дочь: Пелагея Фомина

Отец ребёнка: Фома Семёнов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1839

Дочь: Феодосия Фомина

Отец ребёнка: Фома Семёнов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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