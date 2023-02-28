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Тимофей Фомин

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.06.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834

Отец: Фома Семёнов

Мать: Параскева (Наталия) (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1852

Жена: Мелания Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1859

Сын: Нил Тимофеев

Мать ребёнка: Мелания Никитина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.07.1861

Жена: Екатерина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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