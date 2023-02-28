Тимофей Фомин
Место рождения
Дата рождения09.06.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1834
Отец: Фома Семёнов
Бракосочетание
09.11.1852
Жена: Мелания Никитина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1859
Сын: Нил Тимофеев
Мать ребёнка: Мелания Никитина
Бракосочетание
23.07.1861
Жена: Екатерина Алексеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно