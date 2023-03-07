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Мелания Никитина

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

До 1812 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1830

Отец: Никита Романов

Мать: Евдокия Федосова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Тимофей Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1859

Сын: Нил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Фомин

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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