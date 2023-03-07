Мелания Никитина
Место рождения
Дата рождения01.01.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1830
Отец: Никита Романов
Мать: Евдокия Федосова
Бракосочетание
09.11.1852
Муж: Тимофей Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1859
Сын: Нил Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Фомин
Смерть
Неизвестно