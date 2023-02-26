Евдокия Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евфросиния Никитина
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
01.01.1830
Дочь: Мелания Никитина
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
30.07.1834
Сын: Елиазар Никитин
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
17.07.1838
Сын: Илья Никитин
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Азарий Никитин
Отец ребёнка: Никита Романов
Рождение ребёнка
09.02.1842
Дочь: Агафия Никитина
Отец ребёнка: Никита Романов
Смерть
Неизвестно