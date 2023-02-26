Евдокия Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евфросиния Никитина

Отец ребёнка: Никита Романов

Рождение ребёнка
01.01.1830

Дочь: Мелания Никитина

Отец ребёнка: Никита Романов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1834

Сын: Елиазар Никитин

Отец ребёнка: Никита Романов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1838

Сын: Илья Никитин

Отец ребёнка: Никита Романов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Азарий Никитин

Отец ребёнка: Никита Романов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1842

Дочь: Агафия Никитина

Отец ребёнка: Никита Романов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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