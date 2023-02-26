Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Алексеева

Екатерина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1861

Муж: Тимофей Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно