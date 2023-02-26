Тимофей Иванов
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения1767
Дата смерти12.06.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
д.Холмы
Рождение ребёнка
1790
Сын: Прохор Тимофеев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
03.05.1796
Сын: Тимофей Тимофеев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
д.Холмы
Смерть
12.06.1797
д.Холмы