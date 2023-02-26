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Тимофей Иванов

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

1767

Дата смерти

12.06.1797

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

д.Холмы
Рождение ребёнка
1790

Сын: Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
03.05.1796

Сын: Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

д.Холмы
Смерть
12.06.1797
д.Холмы