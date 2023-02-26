Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Прохор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1796
Сын: Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
д.Холмы
Смерть
Неизвестно