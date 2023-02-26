Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
03.05.1796

Сын: Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
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