Варфоломей (Филомен) Кодратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломей (Филомен) Кодратов

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1848

Отец: Кодратий Иванов

Мать: Дария ст

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Василий Филуменов

Мать ребёнка: Анна Устинова

Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Фёдор Филоменов

Мать ребёнка: Анна Устинова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: Наталия Варфоломеева

Мать ребёнка: Анна Устинова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Устинова

Смерть
Неизвестно
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