Варфоломей (Филомен) Кодратов
Место рождения
Дата рождения20.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1848
Отец: Кодратий Иванов
Мать: Дария ст
Рождение ребёнка
1878
Сын: Василий Филуменов
Мать ребёнка: Анна Устинова
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Фёдор Филоменов
Мать ребёнка: Анна Устинова
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: Наталия Варфоломеева
Мать ребёнка: Анна Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Устинова
Смерть
Неизвестно