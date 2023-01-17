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Дария ст

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1819

Отец: Григорий Федосов

Мать: Евдокия Андреева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1840

Муж: Кодратий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1843

Сын: Павел Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1844

Дочь: Александра (Елизавета) Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1848

Сын: Варфоломей (Филомен) Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Иванов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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