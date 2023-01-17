Дария ст
Место рождения
Дата рождения08.03.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1819
Отец: Григорий Федосов
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
10.11.1840
Муж: Кодратий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.12.1843
Сын: Павел Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
22.09.1844
Дочь: Александра (Елизавета) Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
20.11.1848
Сын: Варфоломей (Филомен) Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Иванов
Смерть
Неизвестно