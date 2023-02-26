Анна Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Василий Филуменов
Отец ребёнка: Варфоломей (Филомен) Кодратов
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Фёдор Филоменов
Отец ребёнка: Варфоломей (Филомен) Кодратов
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: Наталия Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей (Филомен) Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно