Анна Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Устинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Василий Филуменов

Отец ребёнка: Варфоломей (Филомен) Кодратов

Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Фёдор Филоменов

Отец ребёнка: Варфоломей (Филомен) Кодратов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: Наталия Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей (Филомен) Кодратов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей (Филомен) Кодратов

Смерть
Неизвестно
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