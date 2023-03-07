Быков Тихон Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 14.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Стефан Стефанов
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Сын: Быков Кондратий Тихонович
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Антонина Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Ольга Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Анастасия Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Елена Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Сын: Быков Фёдор Тихонов
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Сын: Быков Иоанн Тихонов
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Анастасия Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Сын: Быков Семён Тихонов
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Ефросиния Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Сын: Быков Сергей Тихонов
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева
Жена: Быкова Евдокия Арсениева