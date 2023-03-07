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Быков Тихон Стефанов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 14.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 14.06.1875

Отец: Стефан Стефанов

Мать: Александра (Елизавета) Кодратова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1894

Сын: Быков Абрам Тихонович

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Рождение ребёнка
10.03.1897

Сын: Быков Кондратий Тихонович

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
01.03.1900

Дочь: Антонина Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1901

Дочь: Ольга Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Анастасия Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Елена Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Быков Фёдор Тихонов

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Быков Иоанн Тихонов

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1907

Дочь: Анастасия Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1909

Сын: Быков Семён Тихонов

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: Ефросиния Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1913

Сын: Быков Сергей Тихонов

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1914
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
24.01.1915

Сын: Быков Григорий Тихонов

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1916

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Евдокия Арсениева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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