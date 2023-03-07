Быкова (Копылова) Евдокия Арсениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Копылова) Евдокия Арсениева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1876

Отец: Копылов Арсений Корнеев

Мать: Копылова Мария Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1894

Сын: Быков Абрам Тихонович

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Рождение ребёнка
10.03.1897

Сын: Быков Кондратий Тихонович

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1900

Дочь: Антонина Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1901

Дочь: Ольга Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Анастасия Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Елена Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Быков Фёдор Тихонов

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Быков Иоанн Тихонов

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1907

Дочь: Анастасия Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1909

Сын: Быков Семён Тихонов

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: Ефросиния Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1913

Сын: Быков Сергей Тихонов

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1915

Сын: Быков Григорий Тихонов

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1916

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Тихон Стефанов

Смерть
Неизвестно
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