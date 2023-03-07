Быкова (Копылова) Евдокия Арсениева
Место рождения
Дата рождения06.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Копылов Арсений Корнеев
Мать: Копылова Мария Максимова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Сын: Быков Кондратий Тихонович
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Антонина Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Ольга Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Анастасия Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Елена Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Сын: Быков Фёдор Тихонов
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Сын: Быков Иоанн Тихонов
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Анастасия Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Сын: Быков Семён Тихонов
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Ефросиния Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Сын: Быков Сергей Тихонов
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Быков Тихон Стефанов
Муж: Быков Тихон Стефанов