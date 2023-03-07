Быков Кондратий Тихонович
Место рождения
Дата рождения10.03.1897
Дата смерти06.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1897
Отец: Быков Тихон Стефанов
Мать: Быкова Евдокия Арсениева
Военная награда
27.02.1945
медаль "За отвагу"
Военная награда
10.04.1945
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., д. Вальдхаузен