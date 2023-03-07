Быков Кондратий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Кондратий Тихонович

Быков Кондратий Тихонович

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.03.1897

Дата смерти

06.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1897

Отец: Быков Тихон Стефанов

Мать: Быкова Евдокия Арсениева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
27.02.1945
медаль "За отвагу"
Военная награда
10.04.1945
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Прасковья Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., д. Вальдхаузен
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close