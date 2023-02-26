Никита Стефанов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти13.09.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Елена Андреева
Бракосочетание
10.11.1857
Жена: Матрона Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной рядовой гренадерского полка
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: Вера Никитина
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
?.09.1872
Сын: Сергей Никитин
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Смерть
13.09.1912
Причина смерти: от натуральной