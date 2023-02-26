Никита Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Стефанов

Никита Стефанов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

13.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Елена Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1857

Жена: Матрона Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной рядовой гренадерского полка
Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Вера Никитина

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Рождение ребёнка
?.09.1872

Сын: Сергей Никитин

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Смерть
13.09.1912
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.