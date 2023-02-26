Матрона Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1857
Муж: Никита Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: Вера Никитина
Отец ребёнка: Никита Стефанов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Никита Стефанов
Рождение ребёнка
?.09.1872
Сын: Сергей Никитин
Отец ребёнка: Никита Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно