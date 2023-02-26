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Матрона Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: Семён

Мать: ?

Бракосочетание
10.11.1857

Муж: Никита Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Вера Никитина

Отец ребёнка: Никита Стефанов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Никита Стефанов

Рождение ребёнка
?.09.1872

Сын: Сергей Никитин

Отец ребёнка: Никита Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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