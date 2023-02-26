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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Семёнова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1858
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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