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Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Семёнова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1858
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.