Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1887
Муж: Логгин Прокопов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: Соломония Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
21.03.1890
Дочь: Мария Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Рождение ребёнка
15.10.1891
Сын: Косьма Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Яковлев
Рождение ребёнка
01.03.1892
Дочь: Дария Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Прокопов
Бракосочетание
11.11.1892
Муж: Леонтий Яковлев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1893
Дочь: Надежда Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Яковлев
Рождение ребёнка
30.09.1894
Сын: Андрей Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Яковлев
Рождение ребёнка
06.04.1897
Сын: Георгий Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Яковлев
Рождение ребёнка
05.07.1902
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Яковлев
Рождение ребёнка
06.06.1907
Дочь: Марфа (по крёстному)
Отец ребёнка: Леонтий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Яковлев
Смерть
Неизвестно