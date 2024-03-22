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Евдокия Яковлева

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яков

Мать: ?

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.05.1887

Муж: Логгин Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: Соломония Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1890

Дочь: Мария Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1891

Сын: Косьма Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1892

Дочь: Дария Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Прокопов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Леонтий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1893

Дочь: Надежда Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Андрей Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1897

Сын: Георгий Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1902

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1907

Дочь: Марфа (по крёстному)

Отец ребёнка: Леонтий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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