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Агафия Моисеева

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Моисей Исидоров

Мать: Матрона Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1845

Муж: Парфен Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1847

Сын: Николай Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1854

Дочь: Ирина Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1857

Сын: Иван Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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