Агафия Моисеева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Моисей Исидоров
Мать: Матрона Григорьева
Бракосочетание
04.11.1845
Муж: Парфен Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1847
Сын: Николай Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Иванов
Рождение ребёнка
07.04.1854
Дочь: Ирина Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1857
Сын: Иван Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Иванов
Смерть
Неизвестно