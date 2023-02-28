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Парфен Иванов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1822

Отец: Иван Никитин

Мать: Анастасия Исидорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1845

Жена: Агафия Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1847

Сын: Николай Парфенов

Мать ребёнка: Агафия Моисеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1854

Дочь: Ирина Парфенова

Мать ребёнка: Агафия Моисеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1857

Сын: Иван Парфенов

Мать ребёнка: Агафия Моисеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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