Парфен Иванов
Место рождения
Дата рождения05.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1822
Отец: Иван Никитин
Мать: Анастасия Исидорова
Бракосочетание
04.11.1845
Жена: Агафия Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1847
Сын: Николай Парфенов
Мать ребёнка: Агафия Моисеева
Рождение ребёнка
07.04.1854
Дочь: Ирина Парфенова
Мать ребёнка: Агафия Моисеева
Рождение ребёнка
20.01.1857
Сын: Иван Парфенов
Мать ребёнка: Агафия Моисеева
Смерть
Неизвестно