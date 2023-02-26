Анастасия Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1822
Сын: Парфен Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
18.10.1824
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
18.10.1824
Сын: Артемий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Смерть
Неизвестно