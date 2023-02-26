Анастасия Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1822

Сын: Парфен Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1824

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1824

Сын: Артемий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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