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Моисей Исидоров

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

28.09.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Исидор Артамонов

Мать: Евдокия Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1824

Жена: Феодосия (Федора) Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафия Моисеева

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1832

Дочь: Евдокия Моисеева

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.02.1834

Жена: Матрона Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1837

Сын: Иван Моисеев

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1839

Сын: Иоанн Моисеев

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1842

Сын: Ульян Моисеев

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.09.1845
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1845

Сын: Сергей Моисеев

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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