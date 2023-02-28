Моисей Исидоров
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти28.09.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Исидор Артамонов
Мать: Евдокия Павлова
Бракосочетание
16.01.1824
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафия Моисеева
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
06.08.1832
Дочь: Евдокия Моисеева
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Бракосочетание
18.02.1834
Жена: Матрона Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1837
Сын: Иван Моисеев
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
29.07.1839
Сын: Иоанн Моисеев
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
20.06.1842
Сын: Ульян Моисеев
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
Смерть
28.09.1845
Рождение ребёнка
01.10.1845
Сын: Сергей Моисеев
Мать ребёнка: Матрона Григорьева