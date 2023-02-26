Феодосия (Федора) Петрова
Место рождениясела Щучье д.Тропиева Гора Поречского уезда
Дата рождения1809
Дата смерти07.02.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
села Щучье д.Тропиева Гора Поречского уезда
Бракосочетание
16.01.1824
Муж: Моисей Исидоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1832
Дочь: Евдокия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Исидоров
Смерть
07.02.1833
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище