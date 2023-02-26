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Феодосия (Федора) Петрова

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Место рождения

села Щучье д.Тропиева Гора Поречского уезда

Дата рождения

1809

Дата смерти

07.02.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

села Щучье д.Тропиева Гора Поречского уезда
Бракосочетание
16.01.1824

Муж: Моисей Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1832

Дочь: Евдокия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Исидоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.02.1833
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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