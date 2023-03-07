Ксения Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Анна Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Прокопий Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Домникия Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Параскева Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дария Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Пахомов

Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1807

Сын: Емельян Иродионов

Отец ребёнка: Иродион Пахомов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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