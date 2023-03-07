Ксения Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Анна Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Пахомов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Прокопий Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Пахомов
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Домникия Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Пахомов
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Параскева Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Пахомов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дария Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Пахомов
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1807
Сын: Емельян Иродионов
Отец ребёнка: Иродион Пахомов
Смерть
Неизвестно