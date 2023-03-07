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Параскева Иродионова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Иродион Пахомов

Мать: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.11.1801

Муж: Исидор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Афанасий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анастасия (Наталия) Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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