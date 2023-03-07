Параскева Иродионова
Место рождения
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: Иродион Пахомов
Мать: Ксения Тихонова
Бракосочетание
07.11.1801
Муж: Исидор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Иванов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Афанасий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анастасия (Наталия) Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Иванов
Смерть
Неизвестно