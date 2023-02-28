Иродион Пахомов
Место рождения
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Анна Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Прокопий Иродионов
Мать ребёнка: Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Домникия Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Параскева Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дария Иродионова
Мать ребёнка: Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
10.08.1807
Сын: Емельян Иродионов
Мать ребёнка: Ксения Тихонова
Смерть
Неизвестно