Иродион Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион Пахомов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Анна Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Прокопий Иродионов

Мать ребёнка: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Домникия Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Параскева Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дария Иродионова

Мать ребёнка: Ксения Тихонова

Рождение ребёнка
10.08.1807

Сын: Емельян Иродионов

Мать ребёнка: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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