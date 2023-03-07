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Анна Иродионова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Иродион Пахомов

Мать: Ксения Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.10.1793

Муж: Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.06.1795

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1797

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1801

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1808

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1809

Сын: Евстафий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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