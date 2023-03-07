Анна Иродионова
Место рождения
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Иродион Пахомов
Мать: Ксения Тихонова
Бракосочетание
03.10.1793
Муж: Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.06.1795
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1797
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1801
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1808
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1809
Сын: Евстафий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно