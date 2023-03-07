Прохор Тарасов
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Тарасий Никитин
Мать: Агрипина Стефанова
Рождение ребёнка
09.03.1897
Дочь: Клавдия Прохорова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
16.10.1898
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
25.12.1899
Сын: Василий Прохоров
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Татьяна Прохорова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Мария Прохорова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
10.03.1905
Дочь: Александра Прохорова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
03.01.1909
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
08.06.1911
Дочь: Антонина Прохорова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Место жительства
До 1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно