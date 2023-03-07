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Прохор Тарасов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Тарасий Никитин

Мать: Агрипина Стефанова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1897

Дочь: Клавдия Прохорова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1898

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1899

Сын: Василий Прохоров

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Татьяна Прохорова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Мария Прохорова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1905

Дочь: Александра Прохорова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Иван Прохоров

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1911

Дочь: Антонина Прохорова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
До 1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно
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