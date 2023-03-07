Климент Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти30.04.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Иванов
Мать: Фёкла Емельянова
Бракосочетание
08.11.1836
Жена: Параскева Исидорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталия ст
Мать ребёнка: Параскева Исидорова
Рождение ребёнка
30.11.1844
Сын: Савва Климентов
Мать ребёнка: Параскева Исидорова
Рождение ребёнка
16.08.1846
Дочь: Наталия Климентова
Мать ребёнка: Параскева Исидорова
Рождение ребёнка
28.06.1849
Сын: Филипп Климов
Мать ребёнка: Параскева Исидорова
Смерть
30.04.1850