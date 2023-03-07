Климент Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимент Иванов

Климент Иванов

avatar

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

30.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Иванов

Мать: Фёкла Емельянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1836

Жена: Параскева Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталия ст

Мать ребёнка: Параскева Исидорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1844

Сын: Савва Климентов

Мать ребёнка: Параскева Исидорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1846

Дочь: Наталия Климентова

Мать ребёнка: Параскева Исидорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1849

Сын: Филипп Климов

Мать ребёнка: Параскева Исидорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.04.1850
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close