Александра Косьмина
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти25.10.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Косьма Васильев
Мать: Домника Никифорова
Бракосочетание
16.02.1845
Муж: Дмитрий (Дометиев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1847
Сын: Устин Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1849
Сын: Евдоким Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.10.1887
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чрезмерного употребления спиртных напитков
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище