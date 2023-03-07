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Александра Косьмина

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.10.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Косьма Васильев

Мать: Домника Никифорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1845

Муж: Дмитрий (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1847

Сын: Устин Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1849

Сын: Евдоким Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.10.1887
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чрезмерного употребления спиртных напитков
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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