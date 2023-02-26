Дмитрий (Дометиев)
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.10.1822
Дата смерти07.05.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1822
Отец: Дометий (Демид) Ильин
Мать: Феодосия (Акимова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кодратий Дмитриев
Мать ребёнка: Елизавета Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1845
Жена: Александра Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1847
Сын: Устин Дмитриев
Мать ребёнка: Александра Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1849
Сын: Евдоким Дмитриев
Мать ребёнка: Александра Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1854
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Елизавета Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1858
Сын: Никанор Дмитриев
Мать ребёнка: Елизавета Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: Елизавета Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1876
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд