Дмитрий (Дометиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий (Дометиев)

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.10.1822

Дата смерти

07.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1822

Отец: Дометий (Демид) Ильин

Мать: Феодосия (Акимова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кодратий Дмитриев

Мать ребёнка: Елизавета Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1845

Жена: Александра Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1847

Сын: Устин Дмитриев

Мать ребёнка: Александра Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1849

Сын: Евдоким Дмитриев

Мать ребёнка: Александра Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1854

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Елизавета Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1858

Сын: Никанор Дмитриев

Мать ребёнка: Елизавета Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Елизавета Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1876
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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