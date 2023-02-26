Евдоким Дмитриев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.07.1849
Дата смерти07.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1849
Отец: Дмитрий (Дометиев)
Мать: Александра Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1891
Жена: Пелагея Никанорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1893
Сын: Иоанн Евдокимов
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Рождение ребёнка
05.09.1894
Дочь: Анна Евдокимова
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Рождение ребёнка
08.02.1900
Сын: Никифор Евдокимов
Мать ребёнка: Пелагея Никанорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Петрова
Смерть
07.07.1900