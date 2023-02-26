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Евдоким Дмитриев

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.07.1849

Дата смерти

07.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1849

Отец: Дмитрий (Дометиев)

Мать: Александра Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1891

Жена: Пелагея Никанорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1894

Дочь: Анна Евдокимова

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1900

Сын: Никифор Евдокимов

Мать ребёнка: Пелагея Никанорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Петрова

Смерть
07.07.1900
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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