Пелагея Никанорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1891
Муж: Евдоким Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1893
Сын: Иоанн Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
Рождение ребёнка
05.09.1894
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
Рождение ребёнка
08.02.1900
Сын: Никифор Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно