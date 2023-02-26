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Пелагея Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1891

Муж: Евдоким Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Иоанн Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1894

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1900

Сын: Никифор Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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