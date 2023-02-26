Кодратий Дмитриев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти06.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Дмитрий (Дометиев)
Мать: Елизавета Косьмина
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1847
Жена: Устиния Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1850
Дочь: Евдокия Кодратова
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1852
Дочь: Ксения Кодратова
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1854
Сын: Прокопий Кодратов
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Иоан Кодратов
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1858
Сын: Захарий Кодратов
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
Рождение ребёнка
23.03.1861
Сын: Гавриил Кодратов
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анастасия Кодратова
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Филипп Кодратов
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Агрипина Кодратова
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
Рождение ребёнка
18.03.1872
Сын: Яков Кодратов
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
Рождение ребёнка
20.08.1876
Сын: Арсений Кодратов
Мать ребёнка: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.09.1898