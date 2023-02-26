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Кодратий Дмитриев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

06.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Дмитрий (Дометиев)

Мать: Елизавета Косьмина

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1847

Жена: Устиния Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1850

Дочь: Евдокия Кодратова

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1852

Дочь: Ксения Кодратова

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1854

Сын: Прокопий Кодратов

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Иоан Кодратов

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Захарий Кодратов

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1861

Сын: Гавриил Кодратов

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анастасия Кодратова

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Филипп Кодратов

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Агрипина Кодратова

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

Рождение ребёнка
18.03.1872

Сын: Яков Кодратов

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1876

Сын: Арсений Кодратов

Мать ребёнка: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.09.1898
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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