Устиния Семёнова
Место рожденияд.Кавширы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти09.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1847
Муж: Кодратий Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1850
Дочь: Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1852
Дочь: Ксения Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1854
Сын: Прокопий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Иоан Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1858
Сын: Захарий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
Рождение ребёнка
23.03.1861
Сын: Гавриил Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анастасия Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Филипп Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Агрипина Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
Рождение ребёнка
18.03.1872
Сын: Яков Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
Рождение ребёнка
20.08.1876
Сын: Арсений Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Дмитриев
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1903
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.