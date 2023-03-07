Захарий Кодратов
Место рождения
Дата рождения03.09.1858
Дата смерти17.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1858
Отец: Кодратий Дмитриев
Мать: Устиния Семёнова
Бракосочетание
24.05.1876
Жена: Анна Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1877
Сын: Иоанн Захаров
Мать ребёнка: Анна Иосифова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: София Захарова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
20.02.1881
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1882
Сын: Семён ст
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Трофим Захаров
Мать ребёнка: Анна Иосифова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1886
Сын: Анисим Захаров
Мать ребёнка: Анна Иосифова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1887
Дочь: Марфа Захарова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Дария Захарова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
06.09.1892
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
01.05.1895
Сын: Семён Захаров
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
09.08.1896
Дочь: Анастасия Захарова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
06.11.1899
Сын: Михаил Захаров
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
19.12.1902
Сын: Бонифатий Захаров
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Смерть
17.04.1914
Причина смерти: от воспаления лёгких