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Захарий Кодратов

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.09.1858

Дата смерти

17.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1858

Отец: Кодратий Дмитриев

Мать: Устиния Семёнова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.05.1876

Жена: Анна Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1877

Сын: Иоанн Захаров

Мать ребёнка: Анна Иосифова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: София Захарова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1881

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1882

Сын: Семён ст

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Трофим Захаров

Мать ребёнка: Анна Иосифова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1886

Сын: Анисим Захаров

Мать ребёнка: Анна Иосифова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1887

Дочь: Марфа Захарова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Дария Захарова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1892

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1895

Сын: Семён Захаров

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1896

Дочь: Анастасия Захарова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Михаил Захаров

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1902

Сын: Бонифатий Захаров

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
17.04.1914
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от воспаления лёгких
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