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Гавриил Кодратов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1861

Отец: Кодратий Дмитриев

Мать: Устиния Семёнова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1879

Жена: Анфия Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.01.1880

Сын: Евфимий Гаврилов

Мать ребёнка: Анфия Миронова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1881

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Анфия Миронова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1883

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Анфия Миронова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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