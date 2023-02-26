Гавриил Кодратов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1861
Отец: Кодратий Дмитриев
Мать: Устиния Семёнова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1879
Жена: Анфия Миронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.01.1880
Сын: Евфимий Гаврилов
Мать ребёнка: Анфия Миронова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1881
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Анфия Миронова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1883
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Анфия Миронова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно