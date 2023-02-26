Елизавета Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кодратий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1854

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1858

Сын: Никанор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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