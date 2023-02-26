Елизавета Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кодратий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1854
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1858
Сын: Никанор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Дометиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно