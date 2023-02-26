Андрей Дмитриев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Дмитрий (Дометиев)
Мать: Елизавета Косьмина
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Сын: Филипп Андреев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Сын: Мирон Андреев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Дочь: Агрипина ст
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Дочь: Ирина Андреева
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Дочь: Мелания Андреева
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Дочь: Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова
Сын: Прокопий Андреев
Мать ребёнка: Феодосия (Феврония) Прохорова