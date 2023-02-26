Феодосия (Феврония) Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1879
Сын: Николай Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1881
Сын: Филипп Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Мирон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Агрипина ст
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
04.05.1887
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Мелания Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
23.12.1892
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
25.02.1900
Сын: Прокопий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно