Феодосия (Феврония) Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия (Феврония) Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1879

Сын: Николай Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1881

Сын: Филипп Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Мирон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Агрипина ст

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1887

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Мелания Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
23.12.1892

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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